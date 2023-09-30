В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

РИАМО - 1 окт. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.
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