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💥В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ своя атмосфера ✖️Медик запечатлел кадры избитых военнослужащих из 128-й бригады, которых регулярно истязают.

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