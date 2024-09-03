💥В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ своя атмосфера ✖️Медик запечатлел кадры избитых военнослужащих из 128-й бригады, которых регулярно истязают.
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💥В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ своя атмосфера ✖️Медик запечатлел кадры избитых военнослужащих из 128-й бригады, которых регулярно истязают.
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