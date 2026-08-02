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Единственная дочь Владимира Басова: почему она осталась с отцом после развода и как живет сейчас

Единственная дочь Владимира Басова: почему она осталась с отцом после развода и как живет сейчас

Сегодня 56-летняя Елизавета Басова живет в Греции, преподает хореографию и принимает в гостях маму — 84-летнюю актрису Валентину Титову.

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