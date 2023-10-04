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В Сан-Франциско беспилотное такси Cruise стало невольным соучастником наезда н...

В Сан-Франциско беспилотное такси Cruise стало невольным соучастником наезда н...

В Сан-Франциско беспилотное такси Cruise стало невольным соучастником наезда на пешеходаОсновная часть происшествий с участием автоматически управляемых транспортных средств сейчас происходит между двумя или более машинами, пешеходы или велосипедисты в них пока страдают значительно реже, но на днях в Сан-Франциско женщина попала под колёса беспилотного такси Cruise после того, как её сбил водитель другого транспортного средства.

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