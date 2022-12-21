Амурчанина отправили в колонию за удар знакомого ножом

В прокуратуре Амурской области рассказали о претензиях к жителю Сковородинского района. Как пояснили в ведомстве, 37-летний местный житель, находясь в гостях с приятелем, повздорил с ним относительно того, кто первым должен возвращаться домой.
В прокуратуре Амурской области рассказали о претензиях к жителю Сковородинского района. Как пояснили в ведомстве, 37-летний местный житель, находясь в гостях с приятелем, повздорил с ним относительно того, кто первым должен возвращаться домой.
Свежие комментарии