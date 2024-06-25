WP: победа Трампа может привести к прекращению США помощи Украине

У европейских союзников Соединенных Штатов есть все основания, чтобы на предстоящих президентских выборах в США опасаться победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post (WP).
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