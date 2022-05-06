«Грязная дюжина». США ждет покаяния от немецкой элиты за сотрудничество с Россией

Американское издание «Politico» нанесло удар по немецкой элите. Немецкий правящий класс не назовешь пророссийским, однако в последние годы руководство Германии пыталось отстаивать интересы страны в мире, основываясь на собственном прагматизме.
Американское издание «Politico» нанесло удар по немецкой элите. Немецкий правящий класс не назовешь пророссийским, однако в последние годы руководство Германии пыталось отстаивать интересы страны в мире, основываясь на собственном прагматизме.
Свежие комментарии