Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко представил депутатам проект изменений в закон «О налогах и особенностях налогообложения в Новосибирской области».
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