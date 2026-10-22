В Челябинской области директор и бенефициар ООО «РиелСтрой» подозреваются в хищении более 25,9 миллиона рублей, выделенных на реконструкцию водозабора озера Серебры в Карабаше, а также в передаче взятки бывшему главе Карабашского городского округа.
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