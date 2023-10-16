Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Мера вводится до предоставления Россельхознадзору информации о безопасности продуктов водного промысла Россельхознадзор вслед за КНР временно ограничил ввоз рыбы и морепродуктов из Японии, сообщили на сайте ведомства.
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