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Зеленский объявил о готовности «плана победы» Украины

Зеленский объявил о готовности «плана победы» Украины

Нелегитимный президент вражеской страны заявил, что сейчас главное — решимость в его реализации.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении разработки «плана победы» Украины, который, по его словам, уже готов и включает в себя все ключевые детали.

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