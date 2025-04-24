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Царьград

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Жители округа Раменское жалуются на слив нечистот со складов в Софьино

Жители округа Раменское жалуются на слив нечистот со складов в Софьино

Собственники комплекса вывели канализационную трубу… в лес!Инновационный метод утилизации канализационных вод используют собственники складского комплекса в деревне Софьино Раменского муниципального округа Московской области.

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