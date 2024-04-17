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Закон, порядок, государство

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Гранатометчики штурмовых подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток» оттачивают навыки стрельбы на полигонах в тыловой зоне СВО

Гранатометчики штурмовых подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток» оттачивают навыки стрельбы на полигонах в тыловой зоне СВО

Для отработки навыков стрельбы из ручного противотанкового гранатомета на полигоне созданы все условия и соответствующая мишенная обстановка, позволяющая военнослужащим оттачивать навыки стрельбы по целям на различных дистанциях.

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