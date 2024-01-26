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  • Брагин Андрей
    👍👍👍Техас не подчинит...
  • Регина Толстоброва
    Молодцы,  Байден всех уже достал, даже своих.Техас не подчинит...
  • Виктор Рыбаков
    Ну что,поддержим Флориду, Оклахому, Арканзас и прочие Монтаны в их борьбе за то,чтобы землю в "Техасах" техасцам отдать?Техас не подчинит...

«Чёрные лебеди» – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico

«Чёрные лебеди» – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico

© AFP2023 / KENZO TRIBOUILLARDВасилий Стоякин - автор издания Украина.руКажется, само словосочетание "чёрный лебедь" в большой статье Politico не упоминается, но само её название – "Непредсказуемые, но вполне возможные события, которые могут повергнуть 2024 год в хаос", передаются именно этим словосочетаниемЕстественно, что представления авторов статьи носят личностный и ангажированный характер, но кто без греха?Итак, чего больше всего боятся американские аналитики?1.

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