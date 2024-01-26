«Чёрные лебеди» – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico

© AFP2023 / KENZO TRIBOUILLARDВасилий Стоякин - автор издания Украина.руКажется, само словосочетание "чёрный лебедь" в большой статье Politico не упоминается, но само её название – "Непредсказуемые, но вполне возможные события, которые могут повергнуть 2024 год в хаос", передаются именно этим словосочетаниемЕстественно, что представления авторов статьи носят личностный и ангажированный характер, но кто без греха?Итак, чего больше всего боятся американские аналитики?1.