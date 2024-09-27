Тротуары в центре города стали непроходимыми

В Екатеринбурге на улице Малышева продолжается ремонт, теперь он переместился на тротуары, и ходить там стало сложно, особенно маломобильным, пожилым людям, мамам с детскими колясками, а также самокатчикам и велосипедистам.
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