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Регионы России

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Депутаты предлагают увеличить лимит дохода для самозанятых в налоговом режиме «Профессиональный доход»

Депутаты предлагают увеличить лимит дохода для самозанятых в налоговом режиме «Профессиональный доход»

Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона, предполагающий повышение максимального годового дохода для применения налога на профессиональный доход (НПД) самозанятыми с 2,4 млн до 4,3 млн рублей.

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