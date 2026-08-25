Депутаты предлагают увеличить лимит дохода для самозанятых в налоговом режиме «Профессиональный доход»

Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона, предполагающий повышение максимального годового дохода для применения налога на профессиональный доход (НПД) самозанятыми с 2,4 млн до 4,3 млн рублей.
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