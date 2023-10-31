Харден станет игроком «Клипперс»

«Филадельфия Миксера» и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились об обмене Джеймса Хардена. Руководство «Филадельфии Сиксерс» и боссы «Лос-Анджелес Клипперс» договорились об обмене звездного защитника Джеймса Хардена, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Эдриан Войнаровски.
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