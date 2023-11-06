В Симферополе побит температурный рекорд 1916 года. В Крымском гидрометцентре сообщили, что средняя суточная температура воздуха 4 ноября в столице Крыма составила 19,5 градуса тепла, что на 11,9 градуса выше средней многолетней.
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