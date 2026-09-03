Сергей Лавров поставил под сомнение поддержку избирателями Германии властей, призывающих их к лишениям ради Украины.
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А Лавнов не упомянул, каким именно образом, в России организуетс "поддержка" ЕдиноРоссии народом? 😆