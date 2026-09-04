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Песков: Путин по видеосвязи проведёт совещание с Совбезом России

Песков: Путин по видеосвязи проведёт совещание с Совбезом России

Президент России Владимир Путин 4 сентября в режиме видео-конференц-связи проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

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