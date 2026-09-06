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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro засветилась на фото: новая компоновка для улучшения охлаждения

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro засветилась на фото: новая компоновка для улучшения охлаждения

В распоряжении сетевых источников оказалась фотография однокристальной системы SM8975, которая станет основой будущего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

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