В Одессе мобилизованный инвалид умер в первый день службы в ВСУ

РИАМО - 9 фев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец сообщил, что при мониторинге соцсетей выяснилось, что мобилизованный мужчина, который признан инвалидом, скончался в первый день службы из-за приступа, пишет Lenta.