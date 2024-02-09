В Одессе мобилизованный инвалид умер в первый день службы в ВСУ

РИАМО - 9 фев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец сообщил, что при мониторинге соцсетей выяснилось, что мобилизованный мужчина, который признан инвалидом, скончался в первый день службы из-за приступа, пишет Lenta.
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