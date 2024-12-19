Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы

В Хорошево-Мневниках будет построен спортивно-тренировочный комплекс В Москве прошло заседание президиума правительства столицы, в ходе которого Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития территорий в ряде районов города.
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