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Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

Братская латышам Литва – на втором месте. И там и там за 20 последних лет минус пятая часть населения.

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Максим Буров
Лукашенко уже трудится над этой проблемой. Переправляет прибалтам по тысяче нелегалов в день из стран ближнего востока и Африки.
Анатолий Лановой
Почему у социолога Яниса Херманиса неполная фамилия. Должно быть Янис Хер Манис.

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