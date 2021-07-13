Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЛатвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населенияБратская латышам Литва – на втором месте. И там и там за 20 последних лет минус пятая часть населения.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМБМаксим БуровЛукашенко уже трудится над этой проблемой. Переправляет прибалтам по тысяче нелегалов в день из стран ближнего востока и Африки.Анатолий ЛановойПочему у социолога Яниса Херманиса неполная фамилия. Должно быть Янис Хер Манис.Комментировать
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