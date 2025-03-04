Ольга Торубарова: 8:00 Бодрое спортивное утро!

8:00 Бодрое спортивное утро!В рамках Недели женского бизнеса , организованной центром «Мой бизнес» при участии Комитета по развитию женского предпринимательства КРО «Опора России», провела утреннюю зарядку с женщинами предпринимателями Крыма.
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