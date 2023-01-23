Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников: «Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ»

Андрей Травников: «Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ»

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил губернатору о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году: в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов.

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