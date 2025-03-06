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Власти должны проработать расширение семейной ипотеки до 25 марта

Минфин, Минстрой и Дом.pф до 25 марта должны проработать расширение программы семейной ипотеки, пишет РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 28 февраля.

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