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Происшествия

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В Нерюнгринском районе Якутии открылся новый пост полиции

В поселке Иенгра Нерюнгринского района на 320-м километре федеральной автодороги А-360 «Лена» открылся новый стационарный пост полиции.

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