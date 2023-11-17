В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил

Россия будет работать с государствами-участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) над предотвращением действий США по превращению форума в «арену для боев без правил», заявило 17 ноября старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях саммита АТЭС«Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил.