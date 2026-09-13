Иран назвал условия возобновления судоходства через Ормузский пролив

Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
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