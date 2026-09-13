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Иран назвал условия возобновления судоходства через Ормузский пролив

Иран назвал условия возобновления судоходства через Ормузский пролив

Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

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