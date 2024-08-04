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Искусственный интеллект, который омолаживает Эминема до состояния Слима Шейди, на удивление плох

Искусственный интеллект, который омолаживает Эминема до состояния Слима Шейди, на удивление плох

Фото: emilia-spanish.ru В рамках своего предполагаемого возвращения Маршалл «Эминем» Мэтерс использовал созданные искусственным интеллектом изображения того, как он выглядел в эпоху «Слима Шейди», чтобы организовать интервью-интервенцию со своим прежним «я» — и выглядит это, как мог бы сказать « Триумф» — оскорбительный комический пес , как полное дерьмо.

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