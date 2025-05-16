Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ ударил по расчету БПЛА ВСУ в зоне «Центра»

По заданным координатам были выпущены авиационные ракеты Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации расчета беспилотников украинской армии в зоне ответственности группировки «Центр», сообщило Министерство обороны России.
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