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Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс о штрафе Антонелли: «Совершенно нелепо. Страховать от пожара дома под водой – перебор»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ян Ламмерс выразил недоумение из-за того, что пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , столкнувшийся с поломкой, получил штраф за нарушения пределов трека на Гран-при Великобритании .

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