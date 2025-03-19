Мурашко заявил, что работодателям нужно мотивировать своих сотрудников проходить диспансеризацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что работодатели могут сталкиваться с новой проблемой из-за того, что их сотрудники вовремя не проходят диспансеризацию и профилактический медосмотр.
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