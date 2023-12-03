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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уровень сборной ФНЛ – ниже 3 из 10. Дайте нам время на подготовку, мы не заметим ваших «профиков». Игрок сборной Медиалиги Рзаев ответил на критику

Защитник «КАМАЗа» и сборной ФНЛ Пальцев оценил игру сборной Медиалиги на 3 из 10, а Рзаева назвал самым разговорчивым игроком в команде соперника.

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