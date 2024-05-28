Важное сообщение от Национального агентства автотранспорта

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) сообщает, что, согласно уведомлению Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, власти соседней страны запретят пересечение границы транспортным единицам, которые не зарегистрированы в электронной системе "eCherha".
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