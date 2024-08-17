Такого еще не было: производитель аккумуляторов открыл свой автосалон

Китайский производитель литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии CATL открыл первый центр EV Experience в Чэнду, где представлено около 100 моделей электромобилей.
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