Медики 61‑й бригады морской пехоты спасают жизни бойцов на передовой

Военные врачи 61‑й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» ежедневно спасают жизни раненых военнослужащих, производя эвакуацию и оказывая медицинскую помощь в зоне проведения Специальной военной операции.
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