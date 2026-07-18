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Медики 61‑й бригады морской пехоты спасают жизни бойцов на передовой

Медики 61‑й бригады морской пехоты спасают жизни бойцов на передовой

Военные врачи 61‑й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» ежедневно спасают жизни раненых военнослужащих, производя эвакуацию и оказывая медицинскую помощь в зоне проведения Специальной военной операции.

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