Это важно знать при покупке синтетического масла

Никого уже не удивляет присутствие на рынке большого количества синтетических моторных масел. Однако существенная разница в ценах, а также громкие заявления производителей о «чудо» составах синтетических моторных масел затрудняют выбор автовладельцев.
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