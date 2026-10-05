Речь на церемонии памяти: сила скорби и обещание будущего

В своей проникновенной речи на государственной церемонии памяти жертв и героев 7 октября премьер-министр Нетаниягу выразил глубокое сочувствие семьям погибших, рассказал личную историю Карин Журно и её семьи, пообещал довести до конца борьбу с террором и подчеркнул несгибаемую решимость Израиля защищать своих граждан и строить будущее во имя павших .