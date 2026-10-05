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Московский комсомолец в Израиле

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Речь на церемонии памяти: сила скорби и обещание будущего

Речь на церемонии памяти: сила скорби и обещание будущего

В своей проникновенной речи на государственной церемонии памяти жертв и героев 7 октября премьер-министр Нетаниягу выразил глубокое сочувствие семьям погибших, рассказал личную историю Карин Журно и её семьи, пообещал довести до конца борьбу с террором и подчеркнул несгибаемую решимость Израиля защищать своих граждан и строить будущее во имя павших .

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