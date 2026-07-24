Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

С 1 октября меняются правила для WB, Ozon и "Яндекс.Маркета". Скидок тоже касается

С 1 октября меняются правила для WB, Ozon и "Яндекс.Маркета". Скидок тоже касается

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике (289-ФЗ). Но острее для продавцов оказалась новость этой недели: 24 июля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП со штрафами за нарушение новых правил, и касаются они прежде всего скидок — темы, вокруг которой годами шли главные конфликты между площадками и селлерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии