С 1 октября меняются правила для WB, Ozon и "Яндекс.Маркета". Скидок тоже касается

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике (289-ФЗ). Но острее для продавцов оказалась новость этой недели: 24 июля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП со штрафами за нарушение новых правил, и касаются они прежде всего скидок — темы, вокруг которой годами шли главные конфликты между площадками и селлерами.