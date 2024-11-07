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Оренбург U-19 – Рубин U-19 где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Молодёжное первенство России 8 ноября

Оренбург U-19 – Рубин U-19 где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Молодёжное первенство России 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, сыграют Оренбург U-19 и Рубин U-19 в рамках Молодёжного Первенства России по футболу.

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