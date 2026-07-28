Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

Министерство обороны России опубликовало видео, которое мгновенно разлетелось по сети. Сюжет — как из дешевого боевика: дрон-«ждан» караулит в засаде, а цель — двое украинских военных на одном электросамокате.
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