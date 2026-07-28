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Мировое обозрение

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Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

Министерство обороны России опубликовало видео, которое мгновенно разлетелось по сети. Сюжет — как из дешевого боевика: дрон-«ждан» караулит в засаде, а цель — двое украинских военных на одном электросамокате.

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