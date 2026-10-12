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Царьград

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Экс-депутата на "блатных номерах" обвинили в нарушении ПДД

Экс-депутата на "блатных номерах" обвинили в нарушении ПДД

Экс-депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников вновь оказался в центре внимания. Дальнобойщик обвинил политика на BMW с "блатным" номером в нарушении ПДД.

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