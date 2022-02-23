Аргументы недели

97 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Eresko
    Боятся твари правды!Президент Латвии ...
  • Сергей Васильев
    уже надо называть мелкобритания.....,   а так, нет проблем = все что есть английское в России  запретить и дело с концомПравительство Вел...
  • Алиса Майская
    Ну что им остается, кроме, как подтявкивать? Сидят с голой задницей, независимые )))))))))))))))))Премьер-министр Л...

Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения бойцами ДНР арткорректировщика армии Украины под Горловкой

Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения бойцами ДНР арткорректировщика армии Украины под Горловкой

Опубликованы кадры уничтожения бойцами ДНР арткорректировщика Вооруженных сил Украины под Горловкой. Видео разместил в своем Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх