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Премьер Армении раскрыл детали провалившейся встречи с Алиевым: "Имеет переломное значение"

Премьер Армении раскрыл детали провалившейся встречи с Алиевым: "Имеет переломное значение"

Глава армянского правительства подтвердил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение, которое кардинально изменит ситуацию в ЗакавказьеНакануне стало известно, что президент Азербайджана отказался ехать в Гранаду на встречу с премьером Армении, поскольку там не будет Реджепа Эрдогана.

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