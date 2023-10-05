Премьер Армении раскрыл детали провалившейся встречи с Алиевым: "Имеет переломное значение"

Глава армянского правительства подтвердил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение, которое кардинально изменит ситуацию в ЗакавказьеНакануне стало известно, что президент Азербайджана отказался ехать в Гранаду на встречу с премьером Армении, поскольку там не будет Реджепа Эрдогана.