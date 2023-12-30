Бабники: кто они по знаку зодиака

Хранить верность партнерше — задача понятная, но в то же время простой она не является. Мужчины стараются не заводить романов на стороне, все делать для того, чтобы в доме было спокойно и тихо, чтобы избранница не испытывала никаких отрицательных эмоции из-за их неподобающего поведения.