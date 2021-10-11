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В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века

В Пскове при раскопках нашли княжескую печать конца XI века

Археологический центр Псковской области сообщил, что археологи при раскопках в Пскове обнаружили княжескую печать конца XI — начала XII веков.

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