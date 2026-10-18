Российские войска продолжают наносить планомерные и массированные удары по Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС , отвечая на вопрос о реакции Москвы на ночную атаку беспилотников на Санкт-Петербург.
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