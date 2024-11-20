Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме поздним прозрением

Президент Украины заявил, что у Киева нет сил для возвращения региона военным путем Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым в состав Украины военным путем поздним прозрением.